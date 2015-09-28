Сегодня утром я уже одевался по зимнему, зимняя куртка, утеплённые штаны, и обувь с мехом внутри. Всё тепло ушло, все в ожидании зимы. А почему я решил, что пора тепло одеваться, а вот почему...

Пока накрывал стол для завтрака, нарезал сыр, ветчину и хлеб, залил кипятком растворимое кофе, чуть разбавил сливками, в последнее время, мне стало нравится так пить кофе. Старею мабуть😂😁. Да, и потом сажусь за стол, глядь в окном, а за окном за мной наблюдает птица. Голубь, весь напыжился, с укором такой глядит, типа ты там в тепле, кофе пьёшь, а я весь такой замёрзший, не кто меня не пожалеет. В общем не полез мне кусок хлеба в рот. Но он не долго сидел, решил, что с меня достаточно, раз и пропал из за окна. Удивительно, я уже подумал не окочурился он там от холода. Но нет перелетел на дерево, и дальше полетел. Такое утро у меня было, птица намекнула, одевайся потеплее, холодно уже. Я и послушался. Всем Позитива 👍