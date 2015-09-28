Первая запись, 28 сентября 2015 года.
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Меня зовут Максим.
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Прогулялся, пофографировал, подышал прохладным городским воздухом, ощущается, что вот вот, и пойдет снег, зима уже на пороге, я уже одеваюсь по зимнему, теплая куртка и брюки, на этикетке красовалась что типа на минус пятнадцать рассчитано, ладно проверим... А таким город увидел я...( Collapse )
Вам не приходилось, замечать, насколько неизвестное интереснее познанного? Неизвестное будоражит мысль, заставляет кровь быстрее бежать по жилам, рождает удивительные фантазии, обещает, манит. Неизвестное подобно мерцающему огоньку в черной бездне ночи. Но ставши познанным, оно становится плоским, серым и неразличимо сливается с серым фоном будней.( Collapse )
Удивляюсь я этими цветами, уже прошли первые заморозки, на улице очень некомфортно, все прелести поздней осени. А они цветут...( Collapse )
Конечно осенью не очень комфортно кататься, уже нет такого настроения, где наслаждаешься окружающей природой. В ноябре температура воздуха уже около нуля, и хочется уже больше сидеть дома, лежать под пледом и читать интересную книгу. Но нет, в очередной раз бросаешь взгляд на одинокий велосипед, который вроде уже спрятан под лестницу, как бы до весны. Не удерживаешь себя, все аргументы против этой затеи отпадают. Быстро одеваешься по теплее, достаешь велосипед, и едешь куда нибудь, просто, без цели и направления.
Какое то таинство происходит когда ты ездишь по этим безлюдным дорогам.( Collapse )
Ой сегодня меня весилил Илон Маск, его всемирно известный мем, как Вам такое Илон Маск, коснулся и его самого 😂😂
r/ #news Илон Маск сдал четыре разных теста на коронавирус за один день «Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. (Результаты) двух тестов пришли отрицательные, двух — положительные», — написал бизнесмен. По его словам, при тестировании использовались одно и то же оборудование, один и тот же тест. Он отметил, что даже медсестра не менялась. Действительно, что за чудо дивное происходит, с этим ковидом 🙄...
А как Вам удаленка которая проводится на дереве 🤔🙃 В глуши Омской области не ловит нормально интернет, но учится как-то надо, поэтому этот студент каждое онлайн-занятие залезает на берёзу, чтобы поймать сигнал( Collapse )
Сегодня утром я уже одевался по зимнему, зимняя куртка, утеплённые штаны, и обувь с мехом внутри. Всё тепло ушло, все в ожидании зимы. А почему я решил, что пора тепло одеваться, а вот почему...
Пока накрывал стол для завтрака, нарезал сыр, ветчину и хлеб, залил кипятком растворимое кофе, чуть разбавил сливками, в последнее время, мне стало нравится так пить кофе. Старею мабуть😂😁. Да, и потом сажусь за стол, глядь в окном, а за окном за мной наблюдает птица. Голубь, весь напыжился, с укором такой глядит, типа ты там в тепле, кофе пьёшь, а я весь такой замёрзший, не кто меня не пожалеет. В общем не полез мне кусок хлеба в рот. Но он не долго сидел, решил, что с меня достаточно, раз и пропал из за окна. Удивительно, я уже подумал не окочурился он там от холода. Но нет перелетел на дерево, и дальше полетел. Такое утро у меня было, птица намекнула, одевайся потеплее, холодно уже. Я и послушался. Всем Позитива 👍
Последний месяц осени, ноябрь, уже постепенно становится все холоднее, сегодня утром даже пожалел, что не надел зимнюю куртку. С каждым днём листьев на деревьях становится всё меньше и меньше..
Не зря этот месяц называется ещё и месяцем листопада...( Collapse )
Да. Когда впереди зима, те цветы которые ещё во всю цветут не смотря, что на улице ноябрь, вызывают позитив в женских глазах...( Collapse )